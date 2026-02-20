Óscar Vargas rechaza fallo que pone en duda la personería jurídica de SOL

El candidato a la Alcaldía por la agrupación SOL, Óscar Vargas, cuestionó un fallo constitucional presentado en contra de su organización; sin embargo, aseguró que su sigla cuenta con una trayectoria de 16 años y que no es la primera vez que participa en un proceso electoral.

La Sala de Garantías concedió la tutela en torno a una observación presentada por un ciudadano contra la personalidad jurídica de SOL y otra agrupación política. Además, otorga 5 días a la agrupación para presentar su descargo y tres días para que el órgano electoral tome una determinación.

“Hemos participado en otros procesos electorales; los casos son diferentes, pero llama la atención que se mantenga este manoseo institucional, a razón de ciudadanos que no entendemos qué es lo que se quiere”, afirmó el candidato.

Vargas expresó su preocupación por lo que considera un apuro injustificado y lamentó que, en lugar de estar en las calles explicando sus propuestas a la ciudadanía, los candidatos deban destinar tiempo a audiencias y a responder memoriales.

“Somos una organización con 16 años de vida y creo que saldremos airosos de esta situación compleja. Estas cosas tienen que cambiar; el desafío del nuevo Congreso nacional será evitar interferencias en los procesos electorales”, concluyó.

