¿Quiénes pueden excusarse como jurados electorales para estas elecciones?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sorteó este viernes a 200.634 jurados electorales en todo el país. La lista oficial será publicada el domingo 22 de febrero y, a partir del lunes 23, las personas seleccionadas podrán presentar sus excusas, conforme al calendario establecido para las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Las excusas deberán estar debidamente respaldadas y presentadas ante los Tribunales Electorales Departamentales, dentro de los plazos y causales previstas por la normativa electoral vigente.

Al respecto, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que entre las causales se encuentran problemas de salud, estado de gravidez, fuerza mayor o casos fortuitos.

“En caso de enfermedad se debe presentar un certificado médico; si existe estado de gravidez, el documento correspondiente debe acreditarlo. En situaciones de viaje, se debe presentar el pasaje aéreo. Además, los dirigentes de organizaciones políticas deben acreditar su condición, los candidatos no pueden ser jurados y tampoco quienes deban cumplir funciones el día de la elección”, precisó.

TSE pide no excusarse

Sin embargo, antes de hablar sobre los plazos para presentar las excusas, Ávila se dirigió a las personas que han resultado elegidas en el sorteo de jurados electorales y les pidió que no se excusen y que asumen el papel crucial que ellos juegan en estos comicios.

“El jurado electoral en el proceso electoral es el sinónimo de la garantía de transparencia en un proceso electoral. Ser designado jurado electoral le da la garantía de que ese ciudadano va a obrar con transparencia, son la máxima autoridad el día de la votación, por lo tanto, pedimos que no se excusan y cumplan con su deber democrático”, acotó.

De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, el jurado electoral es la ciudadana o el ciudadano que se constituye en la máxima autoridad electoral de cada mesa de sufragio y es responsable de su organización y funcionamiento.

Asimismo, tiene la tarea de garantizar la instalación de la mesa, la transparencia del proceso de votación y que los resultados queden correctamente consignados en las actas electorales.

