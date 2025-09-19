El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz informó este viernes que concluyó el sorteo de 54.594 jurados electorales que tendrán a su cargo la conducción de las mesas de sufragio en la segunda vuelta de las elecciones nacionales, prevista para el 19 de octubre.

La designación de jurados constituye una de las etapas más importantes del calendario electoral, pues garantiza la administración transparente y neutral del proceso.

La presidenta del TED La Paz, Zonia Yujra destacó que el sorteo se realizó de manera pública y en presencia de notarios electorales, representantes de organizaciones políticas y delegados de control social, cumpliendo lo establecido por la Ley del Régimen Electoral.

Los ciudadanos sorteados asumirán la responsabilidad de instalar y administrar las mesas de votación en todo el departamento. El día domingo se publicará la lista oficial de jurados en medios de comunicación y en la página web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), para que los electores puedan verificar si fueron seleccionados.

Asimismo, se recordó que las excusas para quienes no puedan ejercer esta función deberán presentarse desde el lunes 22 de septiembre ante el TED La Paz, adjuntando la documentación que respalde la solicitud.

Mira la programación en Red Uno Play