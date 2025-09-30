TEMAS DE HOY:
Uno decide

TSE aceptó más de 9.000 excusas de jurados electorales 

9.099 solicitudes fueron aceptadas, mientras que 4.487 fueron rechazadas. Asimismo, 3.461 casos aún se encuentran pendientes de respuesta, aunque la mayor parte de los recurrentes ya fue notificada. 

Hans Franco

30/09/2025 10:00

Foto: TSE acepta más de 9.000 excusas para ser jurados electorales 
La Paz

De los 211.518 ciudadanos sorteados como jurados para la segunda vuelta electoral, un total de 17.040 personas presentaron sus excusas. 

De esa cantidad, 9.099 solicitudes fueron aceptadas, mientras que 4.487 fueron rechazadas. Asimismo, 3.461 casos aún se encuentran pendientes de respuesta, aunque la mayor parte de los recurrentes ya fue notificada con la resolución a su trámite.

Según el detalle por departamentos, La Paz registró la mayor cantidad de solicitudes de excusa (4.370), seguido por Santa Cruz (4.217), Cochabamba (3.551), Tarija (1.082), Oruro (979), Potosí (841), Chuquisaca (767), Beni (717) y Pando (238).

El TSE inició el lunes la capacitación de los jurados en todo el país, proceso que incluye la conformación de las directivas de mesa y se desarrolla en recintos previamente publicados por los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

La segunda vuelta electoral se realizará el próximo 19 de octubre, jornada en la que los jurados de mesa cumplirán la función de máxima autoridad en cada recinto electoral.
 

