Lidia Patty bajo orden de aprehensión y alerta migratoria en la investigación del Fondo Indígena

La exdiputada Lidia Patty enfrenta una orden de aprehensión y una alerta migratoria emitidas por la Fiscalía. La medida forma parte de la investigación por los supuestos delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, vinculados al caso Fondo Indígena.

El Ministerio Público la señala por un presunto daño económico de 3 millones de bolivianos. El monto está asociado a ocho proyectos fantasma del Fondo Indígena, que incluían la construcción de carpas solares y huertas comunales.

Según la acusación, la exlegisladora recibió dinero estatal en su cuenta personal para ejecutar esas obras. Los informes indican que los proyectos no se realizaron, lo que abrió la vía para una investigación penal más amplia.

El abogado de la parte demandante, Eduardo León, afirmó que debe ser aprehendida por los delitos que ahora se indagan, entre ellos enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Sostuvo que existen elementos suficientes para sustentar las nuevas imputaciones.

El Ministerio Público informó que, hasta el momento, se identificó a cinco personas involucradas en los hechos de corrupción relacionados con el Fondo Indígena. La Fiscalía continúa recabando documentación y declaraciones para determinar el alcance de las responsabilidades.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play