Piden aprehender a Lidia Patty e investigar a Nemesia Achacollo

El desfalco al interior del Fondo Indígena volvió a ser el centro de atención después de que el Ministerio Público ordenara la aprehensión de la exdiputada del MAS, Lidia Patty. Desde el Comité Cívico pro Santa Cruz solicitaron que la investigación también alcance a la exministra de Desarrollo Rural y expresidenta del directorio del Fondo Indígena, Nemesia Achacollo.

Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico, sostuvo que no solo debe investigarse a Patty, sino a “centenares de masistas” que, según afirmó, se habrían beneficiado de sus cargos públicos.

“Se debe ejecutar la orden de aprehensión contra Lidia Patty, esa y todas las órdenes de aprehensión pendientes. Todas deben ser ejecutadas de manera inmediata. Entendemos que hay la cantidad necesaria de policías para aprehenderla y llevarla ante la autoridad competente”, afirmó.

El líder cívico también cuestionó el origen de la fortuna de la expresidenta del directorio y exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, que se ha catapultado como una ganadera.

“Vemos de manera lamentable que la exministra Achacollo, de no tener nada, hoy es una gran ganadera. Habrá que ver cómo llegó a tener esa fortuna. No conozco a nadie que honradamente y con un sueldo de funcionario público haya llegado a tener lo que ella tiene”, señaló.

La Fiscalía confirmó ayer la emisión de un mandamiento de aprehensión contra Lidia Patty, acusada de un presunto daño económico al Estado que supera el millón de bolivianos, vinculado a ocho proyectos financiados por el Fondo Indígena.

