“¡Me atacó sin motivo!” Mujer fue apuñalada por su expareja en Quillacollo

Una joven de 22 años fue víctima de un intento de feminicidio en Quillacollo, tras ser brutalmente atacada por su expareja en su domicilio. La víctima presenta puñaladas en el pecho y cortes en el rostro y las manos, según consta en la denuncia presentada por su madre.

El hecho ocurrió el pasado sábado por la madrugada. Según relató la joven, tras compartir bebidas alcohólicas con su expareja, este la atacó mientras ella se levantaba para tomar agua. “Sentí un golpe en la cabeza, luego él se lanzó sobre mí y me apuñaló en el pecho varias veces. Intenté cubrir mi rostro con las manos y también me cortó varias partes de ellas”, narró la víctima.

El abogado de la víctima confirmó que el agresor fue detenido y se encuentra en detención preventiva en la cárcel de San Pablo, tras la audiencia de medidas cautelares realizada este miércoles a las 11:00.

Las autoridades reiteran la necesidad de denunciar estos hechos de violencia y proteger a las víctimas de agresiones de género, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.

Mira la programación en Red Uno Play