Siete líneas aéreas manifiestan interés en operar en Bolivia si se mejoran las condiciones aeronáuticas

Al menos siete líneas aéreas internacionales han expresado su interés en ingresar al mercado boliviano, siempre y cuando se implementen mejoras en la administración y regulación del sector aeronáutico del país. Así lo informó el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA-Bolivia), Jorge Valle Vargas.

“En este momento tenemos por lo menos seis o siete líneas aéreas que han estado conversando con nosotros y que muestran interés en operar en Bolivia, siempre y cuando las condiciones cambien y se ajusten a lo que estamos requiriendo al Estado”, explicó en rueda de prensa.

Valle sostuvo que el fortalecimiento de la infraestructura y los procesos aeronáuticos permitiría atraer más operadores y ampliar la conectividad del país.

“Si mejoramos la parte aeronáutica, podemos atraer más líneas aéreas; si se flexibiliza y se desburocratiza el sector, vamos a traer mayor conectividad con el mundo y también interna. Esto permitirá que el país atraiga divisas frescas”, señaló.

El representante del sector indicó que existen varios puntos en agenda que están siendo trabajados con las autoridades, entre ellos:

Una política de cielos abiertos.

Nuevos convenios multilaterales para ampliar la conectividad aérea.

El desarrollo de un HUB aeronáutico en Santa Cruz.

El impulso a un HUB turístico en La Paz.

Valle destacó que la atención a estas demandas no solo consolidaría a Bolivia como un punto estratégico en la región, sino que también dinamizaría el turismo, el comercio y el flujo económico internacional.

