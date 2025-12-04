Descubren carnívoros silvestres en pleno pulmón ecológico de Cochabamba

En el corazón del Cerro San Pedro, considerado un verdadero pulmón ecológico de Cochabamba, se ha realizado un hallazgo que sorprendió a científicos y ciudadanos por igual: la presencia de animales carnívoros silvestres en medio del área metropolitana.

Tras varios meses de investigación, el personal del Centro de Biodiversidad y Genética de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) logró registrar especies como el gato montés, el zorro andino y el hurón, poniendo en evidencia la riqueza biológica que persiste en este entorno urbano.

“Veníamos estudiando aves, mariposas y plantas, pero decidimos profundizar en los mamíferos. Instalamos trampas y cámaras que nos permitieron descubrir estas tres especies de carnívoros, evaluar su estado de conservación y analizar cómo protegerlas de manera interdisciplinaria”, explicó Luis F. Aguirre, investigador del centro.

El hallazgo fue todo un impacto, considerando que el Cerro San Pedro está rodeado por el crecimiento urbano de Cochabamba. Según Aguirre, las imágenes captadas por las cámaras muestran no solo la presencia de estos animales, sino poblaciones reproductivas del gato montés, un indicador clave de la salud del ecosistema.

“También encontramos al hurón, un pequeño mustélido carnívoro que se alimenta de huevos, vertebrados e insectos. Su presencia aquí ha sido una sorpresa muy positiva”, agregó.

El descubrimiento resalta la importancia de preservar esta área, especialmente ante amenazas como proyectos de loteamiento ilegales que reducen el hábitat de estas especies y ponen en riesgo su supervivencia.

“Estos carnívoros cumplen un rol fundamental: controlan plagas y actúan como especies paraguas, ayudando a mantener el equilibrio ecológico”, señaló Aguirre.

Más de 30 cámaras trampa fueron instaladas a lo largo del cerro por estudiantes de la UMSS, cubriendo desde el Barrio Irlandés hasta el túnel de El Abra, en una estrategia que permite monitorear los senderos más transitados por la fauna.

“Las cámaras resisten lluvias, temperaturas extremas y funcionan con sensores de movimiento. Cada registro nos permite entender cómo se desplazan estas especies y su interacción con el entorno”, indicó Sara Flores, auxiliar de investigación.

El trabajo, que comenzó como parte de una materia universitaria, se transformó en un documental audiovisual que evidencia la biodiversidad urbana y promueve la conservación del ecosistema.

“No esperábamos tanta diversidad, especialmente del gato montés. Esto nos demuestra que Cochabamba mantiene su patrimonio natural incluso en entornos urbanos”, comentó Diego Peñaranda, de la Fundación Saphi.

Entre las principales amenazas para estos carnívoros están los perros domésticos que deambulan libremente, el desarrollo urbano sin planificación y la reducción de espacios verdes. Por ello, los investigadores insisten en la necesidad de coordinar acciones con autoridades y ciudadanía para asegurar la coexistencia entre la vida urbana y la fauna silvestre.

“El desarrollo de la ciudad no debe frenar la preservación del ecosistema. Debemos encontrar un equilibrio que proteja la biodiversidad y, al mismo tiempo, beneficie a las personas a través de los servicios ecosistémicos que nos brinda el Cerro San Pedro y la Laguna Alalay”, concluyó Peñaranda.

Este hallazgo coloca a Cochabamba como un ejemplo de ciudad que conserva su biodiversidad, recordándonos que incluso en medio del crecimiento urbano, la naturaleza persiste y reclama ser protegida para las generaciones futuras.

