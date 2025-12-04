¡Guerra del pan en Ciudad Satélite! Vecinos intentan vender a 40 centavos pese a amenazas

Ante el incremento del precio del pan, que en La Paz y El Alto está a 80 centavos, los vecinos del Plan 561 de Ciudad Satélite han tomado la iniciativa de producir y vender el pan a solo 40 centavos para ayudar a las familias de bajos recursos.

Roberto Illanes, secretario de conflictos de la Junta Vecinal Plan 561, explicó que la iniciativa nació el 16 de junio como respuesta al "agio y la especulación" que afectaba a la canasta familiar.

“Este tema del agio y la especulación se lanza el año pasado. Nosotros como junta teníamos que ayudar porque siempre era la queja de que un peso sobrepeso en la balanza... Pudimos conseguir el contacto directo para que nos los puedan producir el pan a 40 centavos”, dijo.

La iniciativa vecinal, que logró un acuerdo con entre 12 y 15 panificadoras independientes para la producción masiva, sufrió un revés. Illanes denunció que la confederación de panificadores actuó para frustrar su plan.

“Ayer recibimos la mala noticia que en su confederación se cerraron a que no produzcan para nadie... Nos cerraron las puertas de forma directa. Pudimos conversar con algunos de los que tenemos el convenio, indicando que han sufrido amenazas y están siendo controlados en sus hornos todos los productores de pan”, dijo.

El dirigente vecinal asegura que la oposición responde a intereses ocultos, pues antes de la controversia del subsidio, panificadores no afiliados podían producir con utilidad a 50 centavos.

“No entiendo algo, ¿cómo los sectores que no son afiliados al sector panificador, producían el pan a 0,50 centavos sin ningún beneficio ni nada, sin ser subvencionados y tenían utilidad?”, cuestionó.

A pesar del boicot, la Junta Vecinal no piensa "bajar los brazos", pues la demanda es urgente. Illanes señaló que la población está haciendo filas constantes en la sede de la Junta para abastecerse del pan barato.

Además, la iniciativa del Plan 561 ya está siendo replicada: "Actualmente lo están haciendo algunas juntas, asociaciones folklóricas, partidos políticos, etcétera", mencionó Illanes, confirmando que el objetivo de "encender esa chispa" en la población se ha cumplido.

El dirigente finalizó haciendo un llamado a la comunidad para que les proporcionen contactos de panificadoras independientes que deseen aliarse a su causa, pues “no vamos a bajar los brazos porque está afectando de sobremanera a todos”.

