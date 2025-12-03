El boxeador boliviano José María Núñez se consagró como campeón de la WBC en México

José María Núñez, múltiple campeón nacional de boxeo y semifinalista del Mundial “Verde y Oro” WBC Amateur, arribó a Santa Cruz consagrado como campeón de la WBC en un torneo realizado en México. Este martes, el deportista compartió en Red Uno la experiencia que vivió al obtener este nuevo título internacional.

“A qué precio, pero se logró el objetivo. No me adaptaba, me costó mucho entrar en ritmo y agarrar calor”, manifestó Núñez, visiblemente emocionado.

Según contó, la falta de adaptación podría deberse a que viajó solo, sin la presencia de su equipo. Aun así, señaló que para la última pelea ya se encontraba más acomodado y logró alcanzar la victoria.

El boxeador relató que conoció a su último rival poco después de llegar a México, tras intercambiar algunos comentarios con él.

“Lo estudié mucho; yo ya sabía qué hacer, por eso en la final peleé un poco más cómodo. Lo vi y supe que era un hombre fuerte y agresivo, y dije que él iba a llegar hasta la final”, afirmó.

Núñez reveló también que recibió propuestas en México para pasar al profesionalismo, aunque aclaró que ese tema deberá ser analizado con su mánager. Finalmente, destacó el cálido recibimiento por parte del público mexicano, que según dijo, le brindó hospitalidad y apoyo durante su estadía.

El campeón anunció que ya se prepara para nuevas competencias y que evaluará las oportunidades que se le presenten tras este importante logro.

