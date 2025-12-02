¡Terrible! Piloto brasileño corre envuelto en llamas tras incendio de su coche en el Speed Fest

Una escena de alto impacto sacudió este sábado el Autódromo Internacional Ayrton Senna, en Brasil, cuando el piloto Leandro Totti escapó de su vehículo en llamas durante el Londrina 600 Speed Fest. El auto se incendió en plena zona de boxes mientras era abastecido de combustible.

Totti estaba dentro del coche ajustándose el cinturón de seguridad cuando el fuego estalló de manera repentina. Las imágenes muestran el vehículo siendo devorado por las llamas y al equipo corriendo desesperado para rescatar al piloto, quien logró salir, pero corrió envuelto en fuego, ya que todavía no llevaba puestos los guantes y sufrió quemaduras en las manos. También su ayudante sufrió las quemaduras.

El ambiente fue de caos total: humo denso, gritos, mecánicos intentando sofocar las llamas y el piloto desplomándose luego de escapar. Tras ser atendido en pista, Totti fue trasladado al hospital, donde se encuentra estable y en recuperación.

El Londrina 600 Speed Fest debutó como una carrera de larga distancia con cerca de 45 autos en pista, entre prototipos, turismos y modelos de gran turismo.

El susto, sin embargo, marcó la jornada y puso en evidencia los riesgos extremos que enfrentan los pilotos incluso antes de pisar la pista.

