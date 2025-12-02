Un gravísimo episodio de violencia sacudió a la comunidad educativa en la localidad de Grand Bourg, Malvinas Argentinas (Buenos Aires, Argentina), el pasado viernes. La confrontación entre dos alumnas en el exterior de un complejo escolar escaló dramáticamente cuando la familia de una de las estudiantes irrumpió en las instalaciones, atacando al personal y destruyendo parte del establecimiento.

El incidente, que se originó tras una pelea entre las adolescentes, derivó en una agresión brutal contra los docentes que habían intervenido para separar a las chicas. El ataque incluyó el uso de agua hirviendo que hirió al personal y dejó destrozos en el comedor de la escuela.

El lugar quedó destrozado tras el ataque.

De pelea a agresión con agua caliente

El conflicto comenzó en las inmediaciones del complejo, que agrupa a la Escuela Secundaria N°18, la Escuela Primaria N°29 y un jardín de infantes. Aunque los profesores lograron contener y separar a las estudiantes, la situación empeoró minutos después con la llegada de los familiares de una de las menores.

Al exigírseles hablar con el director y recibir una negativa por parte de las autoridades, los familiares se violentaron. Ingresaron por el comedor de la escuela primaria, justo cuando el personal auxiliar preparaba mate cocido para los alumnos, informa el portal TN.

Los agresores tomaron las ollas con agua hirviendo y las lanzaron contra los docentes presentes. Posteriormente, procedieron a destrozar el lugar, volcando mesas, tirando bebidas al suelo y rompiendo platos y vasos. Un video de la pelea inicial entre las alumnas fue difundido en las últimas horas.

Versión de la familia agresora y antecedentes

La familia involucrada negó haber participado en los destrozos. Belén, madre de una de las adolescentes, aseguró a la prensa que ella no estuvo presente y que el único objetivo de sus parientes era "sacar a la nena para ver cómo estaba", ya que la menor, según la madre, había resultado golpeada y tuvo que ser llevada al hospital por un traumatismo de cráneo, informa TN.

La abuela de la estudiante involucrada, Marcela, confirmó haber ingresado solo para buscar a su nieta. Sin embargo, admitió que algunos familiares "empezaron a patear la puerta" por la negativa a permitirles la entrada. Una tía de la menor fue detenida inicialmente bajo cargos de provocar destrozos, aunque ya recuperó la libertad.

Autoridades escolares informaron que la familia agresora ya contaba con antecedentes de problemas con la misma alumna en la institución.

Tras el violento episodio, los directivos se reunieron con autoridades de Educación de la provincia. Los docentes, por su parte, realizaron la denuncia ante la comisaría local y aseguran que, después del ataque, viven con temor de ir a trabajar.

