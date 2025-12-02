VIDEO: Seis ladrones atacan a un conductor y le disparan para robarle el coche en Argentina

Una escena de extrema violencia quedó registrada por cámaras de seguridad en la localidad bonaerense de San Justo, donde seis ladrones armados protagonizaron un brutal asalto contra un automovilista.

Las imágenes muestran el instante en que la víctima es rodeada por el grupo, que lo apunta con armas de fuego y lo obliga a descender del vehículo. En cuestión de segundos, los agresores lo sacan a golpes, forcejean para reducirlo y, en medio del ataque, uno de ellos dispara contra el conductor, hiriéndolo en una de sus piernas.

Mientras el hombre herido intenta apartarse rengueando, los asaltantes suben al coche y escapan a toda velocidad, incluso casi atropellándolo durante la huida.

El violento episodio generó conmoción entre los vecinos de la zona, que denuncian el incremento de asaltos armados y exigen mayor presencia policial. Las autoridades locales ya analizan las grabaciones para intentar identificar a los responsables.

Mira el video:

