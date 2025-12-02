Motociclista atropella a una niña y su madre en la Costanera de Cochabamba

Un grave accidente ocurrió en la Costanera cuando una motocicleta embistió a una niña y a su madre que cruzaban la calle respetando el semáforo en rojo. Según testigos, el conductor y su acompañante no respetaron la señalización.

“El semáforo estaba en rojo para los vehículos y en verde para los peatones. La moto no frenó y embistió directamente a la más pequeña”, relató una testigo.

La niña y su madre fueron trasladadas de inmediato a un hospital local para recibir atención médica. La comunidad exige que se respeten los semáforos y señalizaciones para evitar tragedias.

Vecinos del sector expresaron su indignación por la falta de conciencia de algunos conductores. “Aquí hay niños y personas mayores. Se necesita respeto y precaución. Es una falta de respeto lo que hicieron”, señaló una vecina.

Las autoridades de tránsito aún no han informado si el conductor será aprehendido y qué sanciones enfrentará. Mientras tanto, la población pide medidas más estrictas para proteger a los peatones en zonas concurridas como la Costanera.

Mira la programación en Red Uno Play