¡Le hizo cortes! Intento de feminicidio en Shinahota, la víctima es adolescente de 15 años

Una adolescente de 15 años sufrió un ataque brutal por parte de su expareja, un hombre de 22 años, este fin de semana en plena vía pública del municipio de Shinahota, Trópico de Cochabamba. La víctima presenta cortes en el rostro, cuello y manos tras ser agredida con un arma punzocortante frente a dos amigos que la acompañaban.

Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhonny Coca, el ataque se produjo cuando la víctima y una amiga menor de 13 años fueron abordadas por el agresor y dos cómplices en un vehículo. “El motivo inicial habría sido un reclamo por celos y un supuesto cobro de deuda, pero el agresor perdió el control y atacó brutalmente a la víctima, causándole múltiples heridas”, explicó Coca.

La menor logró escapar al pedir auxilio al llegar a una residencia donde supuestamente le iban a pagar la deuda. Gracias a la rápida intervención de la Felcv, el agresor y sus dos acompañantes fueron aprehendidos. “La víctima y su amiga identificaron a uno de los implicados, Carlos R., de 26 años, mientras transitaba por Shinahota. Esto permitió que los funcionarios policiales lograran la aprehensión de los tres sindicados”, añadió Coca.

La Fiscalía investiga los hechos y se prevé que los acusados respondan por tentativa de feminicidio y otros delitos relacionados.

