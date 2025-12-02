Funcionario del SEM agrede a cuidador de motos en la Plazuela Sucre de Cochabamba

Un incidente que refleja un mal accionar de algunos funcionarios municipales se registró el pasado sábado en la Plazuela Sucre. Un trabajador del Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM) empujó a un cuidador de motos hasta hacerlo caer, mientras el hombre pedía ayuda para evitar que su motocicleta fuera inmovilizada.

El video del hecho, que rápidamente recorrió las redes sociales, muestra al cuidador solicitando auxilio: “¡Ayúdenme, amigos, por favor! Me quieren gran parte de los jóvenes. ¡Ey, déjale! ¿Qué te pasa? He hablado, he hablado, no ha dicho”, se escucha mientras intenta impedir que le coloquen la grampa en su moto. Vecinos y transeúntes intervinieron para auxiliarlo.

Hever Rojas, director de Movilidad Urbana de la Alcaldía, explicó que el incidente ocurrió cuando el funcionario realizaba la inmovilización de una motocicleta por no haber pagado el parqueo tarifado. “Una persona ajena, que se dedica a cuidar vehículos, procedió a impedir la acción, lo que generó un roce y un daño a la mano del inmovilizador. Es ahí cuando el funcionario reacciona empujando a esta persona”, detalló.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de comportamientos no serán tolerados. “Se aplicará una severa llamada de atención al funcionario y se realizará una verificación en el lugar. De acuerdo con la gravedad del hecho, incluso se podría proceder al retiro del trabajador. Los funcionarios deben dar el ejemplo a la población; este tipo de actitudes sólo generan malestar y dañan la imagen del gobierno municipal”, agregó Rojas.

