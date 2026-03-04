Macabro: Hallan a seis miembros de una familia sin vida en Sacaba

Un trágico hecho se registró en el municipio de Sacaba, donde seis personas de una misma familia fueron halladas sin vida al interior de una vivienda, lo que generó conmoción entre vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas serían una mujer y sus cinco hijos menores de edad. Entre los niños se encuentran menores de apenas tres meses, dos años y cinco años.

El hallazgo se produjo tras el aviso de vecinos, quienes alertaron a la Policía sobre la situación en el inmueble donde residía la familia, que habría llegado recientemente al sector como inquilinos.

Tras la denuncia, efectivos policiales y personal de bomberos se trasladaron hasta el lugar para verificar el hecho e iniciar las primeras investigaciones.

En el marco de las diligencias, el padre de los menores fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar declaración informativa, mientras se investiga lo ocurrido.

Personal de la unidad de homicidios continúa trabajando en el lugar y la vivienda fue precintada para no entorpecer el proceso investigativo. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público o la Policía brinde un informe oficial tras el levantamiento legal de los cuerpos.

