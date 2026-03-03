¡Video sensible! Fatal descuido termina con la vida de un trabajador

Un trágico accidente laboral enluta a una familia en Yakarta, capital de Indonesia. Un trabajador portuario perdió la vida tras ser aplastado por un elevador de contenedores en instalaciones ubicadas en la zona norte de la ciudad.

Un video del hecho, que comenzó a circular en redes sociales, muestra cómo la víctima habría permanecido en el punto ciego del operador de la maquinaria pesada, lo que impidió que fuera advertido a tiempo para evitar la tragedia.

El incidente ocurrió dentro del área de carga del puerto, donde operan equipos de gran tonelaje de manera constante. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar; sin embargo, al llegar confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Investigan protocolos de seguridad

Tras el accidente, autoridades locales iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y establecer si se cumplían los protocolos de seguridad industrial vigentes al momento del hecho.

El caso ha generado preocupación sobre las condiciones laborales en zonas de carga pesada y sobre la necesidad de reforzar medidas preventivas, especialmente en áreas donde la visibilidad del operador puede verse limitada.

Mientras avanzan las indagaciones, el hecho vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en los entornos portuarios, donde cada segundo y cada maniobra pueden marcar la diferencia entre la rutina y la tragedia.

