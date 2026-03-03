Selección femenina de Irán se niega a cantar el himno impuesto por los ayatolás

La Selección femenina de fútbol de Irán protagonizó un momento de alto impacto político durante su debut en la Copa Asiática Femenina de la AFC al negarse a cantar el himno nacional en la previa del partido frente a Corea del Sur.

El encuentro, disputado en la ciudad de Gold Coast, terminó con victoria surcoreana por 3-0. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, la atención se centró en el gesto de las once jugadoras iraníes, que permanecieron en silencio durante la interpretación del himno oficial, el “Mehr-e Khavaran”, adoptado tras la Revolución Islámica.

El hecho ocurrió en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente, tras recientes ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, en los últimos meses se han registrado protestas en Teherán, donde miles de mujeres exigieron mayores libertades y flexibilización de las leyes impuestas por el régimen.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial por parte de la federación iraní sobre posibles sanciones. No obstante, el gesto fue interpretado como una señal de protesta y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En la previa del compromiso, la entrenadora Marziyeh Jafari y la delantera Zahra Ghanbari brindaron una conferencia de prensa en la que fueron consultadas sobre la situación política del país, aunque evitaron profundizar en declaraciones. El episodio añade un nuevo capítulo a la compleja relación entre deporte y política en el escenario internacional.

