Grave lesión en la rodilla deja a Rodrygo Goes fuera del Mundial con Brasil

La selección de Brasil confirmó una noticia que golpea fuerte a sus aspiraciones mundialistas. Rodrygo Goes sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo dejará fuera de competencia durante varios meses y, en consecuencia, marginado del Mundial 2026.

El delantero del Real Madrid fue sometido a estudios médicos tras presentar molestias en la rodilla, y los exámenes confirmaron el diagnóstico. De acuerdo con el diario Marca, el jugador deberá pasar por el quirófano para iniciar un largo proceso de recuperación.

La baja representa un duro golpe para el combinado brasileño, que veía en el atacante a uno de sus referentes ofensivos para la próxima Copa del Mundo. A poco más de 100 días del torneo, el Scratch pierde a su camiseta número 10 y a una de sus principales cartas en ataque.

También es una ausencia sensible para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que deberá reorganizar su esquema sin uno de sus futbolistas más determinantes. Ahora, el objetivo para Rodrygo será enfocarse plenamente en su rehabilitación y regresar en óptimas condiciones a la alta competencia.

