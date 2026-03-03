Informe del ONT identifica las habilidades clave que más demanda el mercado laboral boliviano

El mercado laboral boliviano atraviesa un proceso de transformación marcado por la digitalización, la reorganización productiva y un contexto económico desafiante. En este escenario, el Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) presentó el más reciente Estudio de Competencias Laborales – Septiembre 2025, un informe que identifica las habilidades y competencias prioritarias que demandan hoy los empleadores en Bolivia.

De acuerdo con Pedro Sáenz, director del ONT, “el documento consolida información cuantitativa y descriptiva sobre la demanda de competencias en el mercado laboral nacional, organizada por niveles jerárquicos y sectores económicos”.

El objetivo central, explica, es brindar insumos estratégicos que permitan tomar decisiones informadas en ámbitos clave como la formación profesional, el reclutamiento y el diseño de políticas públicas.

El estudio clasifica las competencias en tres grandes categorías funcionales como: base, críticas y sistémicas, cada una con cinco habilidades jerarquizadas según su nivel de relevancia. Esta tipología, según el ONT, es coherente con marcos internacionales desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias (SPCC), lo que refuerza su validez técnica y comparabilidad regional.

“La finalidad es proveer una herramienta técnica que permita a los equipos de Gestión de Capital Humano, instituciones educativas y entes reguladores contar con datos actualizados para la toma de decisiones”, señala el director.

Competencias base: el piso de la empleabilidad

En el primer nivel se encuentran las competencias base, encabezadas por la puntualidad, seguida de la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y la gestión del tiempo. Estas habilidades son transversales a todos los sectores productivos y resultan fundamentales para la inserción y permanencia en el empleo.

El informe destaca que su relevancia se mantiene estable en el tiempo y coincide con los estándares internacionales de empleabilidad juvenil promovidos por la OIT.

Competencias críticas: el impacto de la digitalización

Las competencias críticas reflejan con mayor claridad el impacto de la transformación digital y la orientación comercial del mercado laboral. El manejo de software ocupa el primer lugar, seguido por ventas, programación, análisis de datos e inspección.

Esta jerarquía evidencia una creciente demanda de perfiles técnicos con capacidades digitales, analíticas y de control, especialmente en sectores productivos, comerciales y de servicios. El informe subraya que estas competencias son clave para mejorar la productividad y la competitividad empresarial.

Competencias sistémicas: liderazgo y gestión del cambio

En el nivel más alto se ubican las competencias sistémicas, asociadas a funciones de conducción y toma de decisiones estratégicas. Liderazgo, innovación, gestión de procesos, pensamiento estratégico y gestión de proyectos conforman este grupo. Su presencia en el ranking responde a la necesidad de fortalecer capacidades directivas tanto en el sector público como en el privado, en un contexto de cambio acelerado e incertidumbre.

Sáenz enfatiza que “el compromiso del ONT de contribuir con información confiable y pertinente para la planificación estratégica del capital humano en Bolivia”. Añade que el estudio permite contar con datos actualizados esenciales para anticipar escenarios y orientar inversiones en talento. El informe del ONT no solo describe el presente del mercado laboral boliviano, sino que plantea una hoja de ruta para universidades, empresas y gestores públicos.

Identificar y desarrollar estas competencias prioritarias será determinante para mejorar la empleabilidad, fortalecer la productividad y preparar al país frente a los desafíos económicos y tecnológicos de los próximos años.

