Los programas de mentoría impulsan entornos laborales más humanos y colaborativos

La mentoría es una herramienta clave para fortalecer el clima laboral y consolidar una cultura organizacional sólida, basada en relaciones humanas auténticas, aprendizaje continuo y sentido de pertenencia.

Cinthia Ashanti Romero, directora de Capital Humano de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que la mentoría va mucho más allá de la capacitación técnica.

“Es muy importante fomentar una cultura de apoyo, empatía, respeto y solidaridad entre los compañeros de trabajo a través de programas de mentoría, grupos de apoyo o la comunicación abierta y el trabajo en equipo”, afirma Ashanti.

Esta visión coloca a la mentoría como un eje transversal que impacta directamente en cómo las personas se sienten en su entorno laboral y en cómo se construyen los valores compartidos.

Desde la perspectiva del clima laboral (la percepción cotidiana que tienen los colaboradores sobre su espacio de trabajo), la mentoría actúa como un regulador emocional. Contar con un mentor reduce la incertidumbre, especialmente en etapas de adaptación, cambios de rol o contextos híbridos de trabajo.

Según estudios de Deloitte y Consumer News and Business Channel (CNBC), sostienen que los equipos con programas de mentoría estructurados pueden reducir la rotación de personal hasta en un 50% y elevar los niveles de satisfacción laboral por encima del 90%, al generar confianza y seguridad psicológica.

Además, los programas de mentoría fortalecen el sentido de pertenencia. Cuando un colaborador percibe que la organización invierte tiempo y acompañamiento en su desarrollo, deja de sentirse un recurso reemplazable y pasa a verse como parte de un proyecto de crecimiento.

Esta conexión emocional se traduce en mayor compromiso y lealtad: los empleados con mentores tienden a permanecer el doble de tiempo en sus organizaciones, lo que también reduce costos de reclutamiento y estabiliza los equipos de trabajo.

“El acompañamiento no solo impulsa el crecimiento y desarrollo individual, sino que también contribuye a una mayor satisfacción y bienestar integral, mejorando significativamente la calidad de la persona”, sostiene Rolando Núñez, docente de la carrera de Administración de Empresas en Unifranz.

El impacto de la mentoría no se limita al clima inmediato, sino que moldea la cultura organizacional a largo plazo. La cultura —entendida como el conjunto de valores, prácticas y comportamientos compartidos— se transmite con mayor fuerza a través de las relaciones humanas que mediante manuales o discursos formales.

En este sentido, la mentoría permite transferir conocimiento tácito, preservar la memoria institucional y asegurar la continuidad del liderazgo.

Otro beneficio clave es la ruptura de los silos organizacionales. La mentoría cruzada o interdepartamental conecta áreas que tradicionalmente no interactúan, fomenta la colaboración y reduce la competencia interna. Asimismo, los modelos de mentoría bidireccional o intergeneracional —que vinculan a profesionales senior con talentos jóvenes— enriquecen las perspectivas, integran habilidades digitales con experiencia estratégica y refuerzan una cultura de aprendizaje permanente, valorada por más del 70% de los colaboradores a nivel global.

En términos de productividad e innovación, los resultados también son contundentes. La adquisición acelerada de habilidades mediante mentoría impulsa la productividad hasta en un 39% y favorece la generación de ideas nuevas. Organizaciones que apuestan por estos programas reportan equipos más resilientes, creativos y alineados con los objetivos institucionales.

La mentoría es un mecanismo que conecta el bienestar individual con la visión colectiva, fortalece el clima laboral en el presente y construye una cultura organizacional más empática, inclusiva y sostenible. Tal como señala Romero, apostar por el apoyo, la comunicación y el trabajo en equipo no solo mejora la experiencia de los colaboradores, sino que transforma profundamente la manera en que las organizaciones crecen y perduran.

