El fiscal general de Venezuela renuncia y pasa a liderar la Defensoría del Pueblo de forma temporal

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela designó este miércoles a Tarek William Saab, quien renunció a su cargo de fiscal general, como defensor del pueblo de forma temporal, luego de la dimisión de Alfredo Ruiz Angulo por motivos personales, familiares y de salud, de acuerdo a una misiva que envió al Legislativo.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlado por el chavismo- recibió las renuncias de los funcionarios en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció en medio de la sesión, transmitida por el canal estatal ANTV, que recibió «sendas misivas» con la renuncia de ambos funcionarios, a los que habían ratificado en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031.

¿Quién queda al mando de la Fiscalía de Venezuela?

Luego de los anuncios iniciales, la AN designó al abogado especialista en derechos humanos y afín al chavismo, Larry Daniel Devoe como fiscal general encargado y procedió a juramentarlo, así como a Saab en la Defensoría del Pueblo.

Rodríguez indicó que Devoe es abogado graduado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y tiene máster en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho, es especialista en ciencias penales y criminalísticas, así como tiene dos diplomados en materia de derechos humanos.

Igualmente, dijo que Devoe es integrante del Programa de convivencia y paz designado en enero pasado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y también ejerce como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Devoe juró trabajar «sin descanso» para contribuir a consolidar un sistema de justicia que esté «a la altura» del pueblo venezolano.

La nueva función de Tarek William Saab

Igualmente, Saab juró estar a la «altura nuevamente de una importante responsabilidad», al recordar que asumió la Fiscalía General en un «tiempo sumamente difícil», en el año 2017, cuando la oposición venezolana se mantuvo protestando en las calles durante unos tres meses.

El ahora defensor del pueblo temporal dijo que contribuyó a mantener la «convivencia democrática» y la paz ante «agresiones jamás vistas en la historia reciente» del país.

Saab, que también se ha desempeñado como gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.

Las renuncias de Saab y de Ruiz Angulo se dan en medio del proceso de amnistía que aprobó el pasado jueves el Parlamento, lo que permitirá liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.

El viernes, el ahora exfiscal consideró que la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento cierra «un importante ciclo histórico» en Venezuela.

«Yo diría que la aprobación de la Ley de Amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando», afirmó el funcionario entonces, según una nota de prensa difundida por la Fiscalía.

Capriles ve el nombramiento como una «burla a las víctimas»

Por su parte, el diputado opositor venezolano Henrique Capriles consideró como una «burla a las víctimas» que se haya nombrado como defensor del pueblo a Saab.

En declaraciones a la prensa, tras una sesión en el Parlamento, Capriles señaló a Saab como «el responsable de la persecución, de la judicialización» en Venezuela y criticó que ahora esté al frente como defensor del pueblo encargado.

«Eso es una burla a las víctimas, a los venezolanos, quienes tenemos la expectativa de que los poderes (públicos) en este país cambien, que aquí haya poderes que sirvan a intereses de los venezolanos, no que le sirvan al poder (al Gobierno)», dijo el opositor.

Sobre Devoe, Capriles aseguró que «todo el mundo sabe que el fiscal encargado es una persona cercana al partido de gobierno», al tiempo que reclamó que el país «necesita un fiscal y un defensor del pueblo independientes».

