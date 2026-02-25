Presentan escrito para reclamar el cuerpo de El Mencho; Fiscalía revisa requisitos

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que familiares de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, presentaron un escrito para solicitar la entrega de sus restos.

De acuerdo con la institución, el documento fue firmado por el representante legal de algunos familiares del occiso, en el que se pide formalizar la entrega del cuerpo del líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía precisó que actualmente se realizan los procedimientos protocolarios necesarios para atender la solicitud, los cuales incluyen la verificación legal de los reclamantes y la conclusión de los trámites correspondientes.

Situación actual del cuerpo

“El Mencho” fue abatido el pasado 22 de febrero durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, como parte de las acciones de seguridad contra organizaciones criminales.

La FGR confirmó que el cuerpo fue identificado mediante pruebas genéticas tras la necropsia de ley. Desde entonces, los restos permanecen bajo resguardo en el Servicio Médico Forense (Semefo), sin que hasta antes de este trámite se hubiera informado públicamente sobre un reclamo formal por parte de la familia.

Implicaciones legales y posible destino

Las autoridades recordaron que, conforme a la legislación vigente, si una persona fallecida no es reclamada dentro de los plazos establecidos, el Estado puede disponer de los restos, incluso proceder a su inhumación en una fosa común.

No obstante, la presentación del escrito formal podría detener ese proceso, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y se acredite plenamente la identidad de los solicitantes.

En días recientes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la entrega de restos a familiares es un procedimiento habitual tras la identificación oficial, siempre que se cumpla con la normativa.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que corresponde a la Fiscalía detallar qué sucederá con el cuerpo, sin ofrecer mayores precisiones.

Mientras tanto, el caso mantiene la atención pública, en medio de un debate sobre los procedimientos legales, la seguridad y el simbolismo que rodea la figura de uno de los líderes criminales más notorios del país.

