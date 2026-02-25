Nueve horas en quirófano: taxista atacado permanece en terapia intensiva en Cochabamba

El taxista Roger Paichucama Escobar permanece en estado delicado tras ser sometido a una cirugía reconstructiva facial y craneal que se prolongó por más de nueve horas, luego del violento atraco que sufrió en la zona de Ucuchi, en el municipio de Capinota.

Actualmente se encuentra en terapia intensiva en la clínica Copacabana, en la ciudad de Cochabamba, con asistencia respiratoria mecánica debido al tiempo prolongado de la intervención y al edema presentado tras la operación.

La directora del centro médico, Ana María Jaldín, informó que el paciente fue sometido a una cirugía compleja y que su estado sigue siendo delicado, aunque estable.

Señaló que en las próximas horas se prevé retirar el tubo de ventilación para que pueda respirar por sus propios medios, si la evolución continúa favorable.

El taxista fue víctima de un brutal ataque el lunes que lo dejó con graves lesiones en el rostro y el cráneo.

Su familia había señalado previamente que quedó “totalmente destrozado” tras la agresión, mientras la Policía continúa investigando el hecho.

