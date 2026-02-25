Con contusiones y hematomas: Pareja sindicada de robo a taxista en Cochabamba permanece hospitalizada

Ambos presentan traumatismo encéfalo craneano leve y permanecerán bajo observación médica mientras continúa la investigación.
25/02/2026 8:05
La pareja acusada de atracar y golpear a un taxista permanece internada en el Hospital Clínico Viedma, luego de haber sido agredida por comunarios en los municipios de Independencia y Vinto en el departamento de Cochabamba.
La directora del nosocomio, Adela Amaya, informó que ambos pacientes fueron atendidos en el servicio de emergencias y evaluados por las especialidades de neurocirugía y traumatología.
“Ambos pacientes, la señora y el señor, se encuentran en el servicio de emergencias. Fueron valorados por los servicios pertinentes, neurológicamente los dos están bien, presentan traumatismo encéfalo craneano leve, pese a las contusiones”, explicó.
Respecto a la mujer, señaló que también presenta un TEC leve, además de una herida en la cabeza, denominada escara, y una fractura de radio y cúbito a nivel de la muñeca derecha.
La pareja se encuentra con custodia policial y fue trasladada al hospital la madrugada del martes tras ser sindicada de atracar a un taxista y posteriormente agredida por pobladores, en un nuevo caso donde la presunta comisión de un delito derivó en hechos de violencia colectiva. Las autoridades investigan el caso.
