Con contusiones y hematomas: Pareja sindicada de robo a taxista en Cochabamba permanece hospitalizada

Ambos presentan traumatismo encéfalo craneano leve y permanecerán bajo observación médica mientras continúa la investigación.

Cristina Cotari

25/02/2026 8:05

Cochabamba

La pareja acusada de atracar y golpear a un taxista permanece internada en el Hospital Clínico Viedma, luego de haber sido agredida por comunarios en los municipios de Independencia y Vinto en el departamento de Cochabamba.

La directora del nosocomio, Adela Amaya, informó que ambos pacientes fueron atendidos en el servicio de emergencias y evaluados por las especialidades de neurocirugía y traumatología.

“Ambos pacientes, la señora y el señor, se encuentran en el servicio de emergencias. Fueron valorados por los servicios pertinentes, neurológicamente los dos están bien, presentan traumatismo encéfalo craneano leve, pese a las contusiones”, explicó.

 

 

En el caso del varón, Amaya detalló que presenta un TEC leve, sin compromiso neurológico ni fracturas, aunque sí se evidencian hematomas y contusiones producto de la golpiza.

Respecto a la mujer, señaló que también presenta un TEC leve, además de una herida en la cabeza, denominada escara, y una fractura de radio y cúbito a nivel de la muñeca derecha.

La directora del hospital  indicó que ambos se encuentran estables, pero continuarán bajo observación médica, principalmente por neurocirugía, durante al menos 48 horas para descartar complicaciones.

La pareja se encuentra con custodia policial y fue trasladada al hospital la madrugada del martes tras ser sindicada de atracar a un taxista y posteriormente agredida por pobladores, en un nuevo caso donde la presunta comisión de un delito derivó en hechos de violencia colectiva. Las autoridades investigan el caso.

