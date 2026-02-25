¡Pedían Bs 300 mil! Aprehenden a hermanastro y cinco implicados por secuestro de menor en Santa Cruz

Un caso de secuestro conmociona al municipio de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, donde un menor de 14 años fue secuestrado por su hermanastro de 19 años, quien en complicidad con otras personas planificó el hecho.

La víctima fue localizada en una comunidad distante a 40 kilómetros del municipio, luego de que la familia recibiera exigencias de un rescate de al menos 300 mil bolivianos.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) informó que al menos seis personas fueron aprehendidas en relación al delito, entre ellas el hermanastro de 19 años, señalado como autor principal, y un menor que habría colaborado en la acción.

“Se encontraron elementos como chats y videos enviados por los autores, que demostraban la exigencia del rescate a la familia”, explicó el fiscal a cargo del caso.

El rescate del menor fue posible gracias a la rápida intervención de los grupos de inteligencia de la FELCC, que realizaron allanamientos en varias comunidades.

La policía confirmó que los secuestradores enviaron videos del menor con el rostro vendado y adquirieron varios chips para despistar las investigaciones.

Actualmente, cinco adultos serán presentados ante un juez cautelar bajo los delitos de secuestro y asociación delictuosa, mientras que el menor implicado será remitido al juez del menor en Concepción, donde se evaluará su situación legal.

“Se espera que se desarrolle la audiencia cautelar en las próximas horas, donde el Ministerio Público pedirá la detención preventiva de estas personas”, indicó la autoridad.

