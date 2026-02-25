¿Qué definieron YPFB y mototaxistas de Santa Cruz por daños atribuidos a la gasolina?

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes de los mototaxistas de Santa Cruz acordaron compensaciones diferenciadas por daños presuntamente vinculados a la gasolina.

El entendimiento se alcanzó en la segunda mesa técnica de trabajo, donde se definieron categorías de afectación: leve, media y grave, con revisión individual de cada caso.

Las federaciones deberán presentar sus carpetas hasta el 27 de febrero de 2026. Posteriormente, se realizará una evaluación técnica en un plazo de 30 días para confirmar la existencia del siniestro.

Una vez concluida la verificación, la compensación será efectivizada conforme a los procedimientos establecidos.

Rol de la aseguradora

En la reunión participó la empresa UNIBIENES, junto con la ajustadora designada, que explicó los criterios técnicos para determinar los montos de compensación a los vehículos que hubieran sufrido daños.

Durante el encuentro, la estatal petrolera también presentó un informe sobre el origen que habría provocado la desestabilización de la gasolina, tema que motivó la instalación de la mesa técnica.

El acta de avance fue suscrita por representantes de YPFB, la ANH, el Comité Pro Santa Cruz y dirigentes del sector mototaxista acreditados.

