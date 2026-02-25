TEMAS DE HOY:
QNMP Aprehenden a Jhonny Fernández Marihuana líquida

22ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Qué definieron YPFB y mototaxistas de Santa Cruz por daños atribuidos a la gasolina?

Las partes establecieron compensaciones según el nivel de afectación y fijaron un plazo para presentar documentación y verificar cada caso.

Red Uno de Bolivia

25/02/2026 7:39

Mototaxistas deberán presentar carpetas hasta el 27 de febrero. Foto: YPFB

Escuchar esta nota

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes de los mototaxistas de Santa Cruz acordaron compensaciones diferenciadas por daños presuntamente vinculados a la gasolina.

El entendimiento se alcanzó en la segunda mesa técnica de trabajo, donde se definieron categorías de afectación: leve, media y grave, con revisión individual de cada caso.

Las federaciones deberán presentar sus carpetas hasta el 27 de febrero de 2026. Posteriormente, se realizará una evaluación técnica en un plazo de 30 días para confirmar la existencia del siniestro.

Una vez concluida la verificación, la compensación será efectivizada conforme a los procedimientos establecidos.

Rol de la aseguradora

En la reunión participó la empresa UNIBIENES, junto con la ajustadora designada, que explicó los criterios técnicos para determinar los montos de compensación a los vehículos que hubieran sufrido daños.

Durante el encuentro, la estatal petrolera también presentó un informe sobre el origen que habría provocado la desestabilización de la gasolina, tema que motivó la instalación de la mesa técnica.

El acta de avance fue suscrita por representantes de YPFB, la ANH, el Comité Pro Santa Cruz y dirigentes del sector mototaxista acreditados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD