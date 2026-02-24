Comité Pro Santa Cruz pide investigación exhaustiva contra Fernández

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se pronunció tras la aprehensión del alcalde cruceño Jhonny Fernández, señalando que corresponde a la Fiscalía actuar conforme a ley y llevar adelante una investigación transparente y exhaustiva.

Cochamanidis afirmó que si el Ministerio Público determinó la aprehensión de la autoridad municipal es porque existen indicios de que las cosas “no se estaban haciendo bien” en la administración edil.

En ese sentido, sostuvo que el caso no debe tener ningún trato diferenciado y que, si corresponde, Fernández debe ser llevado ante un juez para rendir cuentas.

Cochamanidis también cuestionó la gestión edil, señalando que la ciudad se encuentra deteriorada y abandonada.

“Es notorio que la ciudad está totalmente deteriorada, abandonada por esta persona que debería haber administrado de la mejor manera posible esta ciudad tan importante”, declaró.

Asimismo, remarcó que la investigación no debe centrarse únicamente en el alcalde, sino también en su entorno y en quienes forman parte de la estructura municipal. “Si hay indicios de culpabilidad, no es él solo”, manifestó, al exigir que se determinen responsabilidades en todos los niveles.

Desde el Comité Pro Santa Cruz reiteraron que esperan que el proceso avance con claridad, respetando el debido proceso y garantizando que, de existir responsabilidades, se sancione conforme a la normativa vigente.

