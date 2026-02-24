Trabajadores de la Maternidad anuncian paro de 24 horas por hacinamiento y falta de personal

Trabajadores de la Maternidad Percy Boland anunciaron un paro de 24 horas para este jueves, en protesta por el hacinamiento continuo, la falta de infraestructura adecuada y la carencia de personal para enfrentar la emergencia sanitaria por chikungunya.

El sector denunció que actualmente incluso parte del personal de salud se encuentra afectado por chikungunya, lo que agrava aún más la situación hospitalaria. “Hay personal con chikungunya”, señaló Laura Rojas, dirigente de los trabajadores de la maternidad de Santa Cruz.

Entre las principales demandas figuran la ampliación de infraestructura, la contratación de más profesionales y la mejora urgente de las condiciones de atención. Los trabajadores alertaron que el hacinamiento pone en riesgo tanto a mujeres embarazadas como a recién nacidos, quienes podrían no recibir la atención oportuna frente a la enfermedad y otras complicaciones médicas.

En el área de Neonatología, médicos y enfermeras aseguran que hacen esfuerzos extraordinarios para cubrir la demanda. Según denunciaron, una licenciada en Enfermería llega a atender entre seis y ocho pacientes por turno, cuando lo recomendado es que esté a cargo de solo dos o tres recién nacidos.

Además, señalaron que, debido a la saturación, en una sola cuna o servocuna llegan a colocar hasta tres bebés, situación que podría derivar en infecciones cruzadas y contagios entre los menores.

Los trabajadores indicaron que la medida de presión busca llamar la atención de las autoridades competentes para que se adopten soluciones estructurales inmediatas y se garantice la seguridad de pacientes y personal de salud en uno de los principales centros maternos del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play