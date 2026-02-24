Prepárese: el Senamhi anticipa lluvias y tormentas este martes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este martes 24 de febrero se prevén tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias en todo el país.

Occidente

En el Occidente del país, se esperan tormentas eléctricas con baja probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 7°C y 22°C, con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá cielo nuboso, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 4°C y 22°C.

Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 20°C con probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias durante la jornada.

Cochabamba presentará tormenta eléctrica y temperaturas entre 15°C y 28°C con probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá tormenta eléctrica con probabilidad de lluvias, con valores entre 13°C y 23°C.

Tarija tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que irán de 14°C a 23°C, con alta probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevén tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias.

Santa Cruz presentará tormentas eléctricas, con temperaturas entre 21°C y 29°C con alta probabilidad de precipitaciones pluviales.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, con una mínima de 23°C y máxima de 33°C.

Cobija tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 23°C y 32°C con probabilidad de lluvias.

