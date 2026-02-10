¿Cómo estará el clima hoy? Este es el pronóstico para el martes 10 de febrero

El pronóstico para hoy anticipa una jornada sin eventos extremos, aunque con fenómenos puntuales en algunas regiones del país.
10/02/2026 7:28
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este martes 10 de febrero se prevé un clima estable en el país, con nubosidad y probabilidad de lluvias en algunas regiones del oriente boliviano.
Occidente
En el occidente del país, se esperan temperaturas templadas durante el día.
La Paz: Cielo poco nuboso, sin probabilidad de lluvias. Temperaturas entre 8°C y 23°C.
El Alto: Condiciones similares a La Paz, con una mínima de 3°C y máxima de 13°C.
Oruro: Sin probabilidad de chubascos con cielo poco nuboso, con temperaturas entre 4°C y 20°C.
Potosí: Cielo nuboso todo el día y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 21°C.
Valles
La región de los Valles presentará también cielos poco nubosos en distintos momentos de la jornada, con baja probabilidad de lluvias.
Cochabamba: Cielo poco nuboso, Temperaturas entre 11°C y 31°C.
Sucre: Sin probabilidad de lluvias, con valores entre 13°C y 27°C.
Tarija: Tormentas eléctricas aisladas, con temperaturas que irán de 15°C a 27°C, con baja probabilidad de lluvias.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé cielo poco nuboso y baja probabilidad de lluvias, con temperaturas elevadas.
Santa Cruz: Cielo poco nuboso, con temperaturas entre 25°C y 34°C con baja probabilidad de precipitaciones pluviales.
Trinidad: Se prevé una jornada lluviosa, con mínima de 23°C y máxima de 31°C.
Cobija: Tendrá tormentas eléctricas aisladas con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 21°C y 29°C.
