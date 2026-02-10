¿Cómo estará el clima hoy? Este es el pronóstico para el martes 10 de febrero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este martes 10 de febrero se prevé un clima estable en el país, con nubosidad y probabilidad de lluvias en algunas regiones del oriente boliviano.

Occidente

En el occidente del país, se esperan temperaturas templadas durante el día.

La Paz: Cielo poco nuboso, sin probabilidad de lluvias. Temperaturas entre 8°C y 23°C.

El Alto: Condiciones similares a La Paz, con una mínima de 3°C y máxima de 13°C.

Oruro: Sin probabilidad de chubascos con cielo poco nuboso, con temperaturas entre 4°C y 20°C.

Potosí: Cielo nuboso todo el día y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 21°C.

Valles

La región de los Valles presentará también cielos poco nubosos en distintos momentos de la jornada, con baja probabilidad de lluvias.

Cochabamba: Cielo poco nuboso, Temperaturas entre 11°C y 31°C.

Sucre: Sin probabilidad de lluvias, con valores entre 13°C y 27°C.

Tarija: Tormentas eléctricas aisladas, con temperaturas que irán de 15°C a 27°C, con baja probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé cielo poco nuboso y baja probabilidad de lluvias, con temperaturas elevadas.

Santa Cruz: Cielo poco nuboso, con temperaturas entre 25°C y 34°C con baja probabilidad de precipitaciones pluviales.

Trinidad: Se prevé una jornada lluviosa, con mínima de 23°C y máxima de 31°C.

Cobija: Tendrá tormentas eléctricas aisladas con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 21°C y 29°C.

