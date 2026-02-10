Conociendo al candidato: Lizeth Villagómez busca ser la primera mujer en alcanzar la alcaldía de Viacha

Rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 en el sector Conociendo al Candidato, te presentamos a la candidata Lizeth Villagómez. Con 35 años de edad, la candidata por Alianza Patria - Sol busca ser la primera mujer en alcanzar la alcaldía en Viacha.

Villagómez realizó sus estudios de bachillerato en Viacha, alcanzando su nivel de licenciatura en la Universidad Pública de El Alto. Es profesional en contaduría, cuenta con cursos de posgrado de educación superior y diplomados en democracia paritaria.

¿Por qué quiere ser alcaldesa?

Por las necesidades de la población de Viacha al momento de escuchar a distintos sectores, gremiales, transportistas, productivos y a las autoridades originarias de la región.

¿Cuáles son sus propuestas?

Se enfoca en poder convertir a Viacha en un parque industrial con las potencialidades de ser un municipio industrial, sin dejar de lado el control e impacto ambiental de las empresas.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Su familia es lo importante en su vida, principalmente sus hijas, además de poder tener siempre presente a Dios en su vida.

