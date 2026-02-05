Sala Constitucional ratifica inhabilitación de Medrano y respalda decisión del TSE

La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz negó la acción presentada por Juan Carlos Medrano contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al concluir que no se acreditó la vulneración de derechos y que el pedido buscaba alterar el calendario de las elecciones subnacionales.

Según la disposición la tutela fue denegada al considerar que la acción constitucional no demostró una afectación sustancial a derechos fundamentales.

Durante la audiencia, las vocales constitucionales Carla García y Alain Núñez coincidieron en que el accionante no logró acreditar la supuesta vulneración de los derechos democráticos, motivo por el cual la Sala decidió no conceder la tutela.

En su argumentación, las vocales señalaron que el TSE, como máxima instancia del Órgano Electoral, cuenta con atribuciones propias y es la única autoridad competente para resolver disputas vinculadas a las elecciones.

“La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción de competencia (…) así como los argumentos expuestos, resuelve denegar la tutela solicitada”, declaró García.

El caso se origina en la decisión del TSE de cancelar la personalidad jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), en aplicación de la Ley N.º 1096 de Organizaciones Políticas, tras no alcanzar el 3% de la votación válida en las Elecciones Generales 2025. Esta determinación fue posteriormente impugnada por la organización política ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Como efecto directo de la cancelación de ADN, también quedaron inhabilitadas las alianzas políticas de las que formaba parte y se inhabilitó a sus candidatos. Mediante la acción constitucional, Medrano buscaba revertir esa situación y ser habilitado, solicitud que fue rechazada por la autoridad judicial.

Mira la programación en Red Uno Play