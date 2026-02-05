El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación VOS, Manuel Saavedra, compartió la mañana de este jueves con comerciantes y gremialistas del mercado Primavera, con quienes recorrió los pasillos de este centro de abastecimiento de la capital cruceña.

Durante la visita, Saavedra expresó su satisfacción por el contacto directo con los comerciantes, señalando que el objetivo fue recoger sus demandas y explicar las propuestas que prevé implementar en caso de llegar al sillón municipal.

El candidato adelantó que su campaña comenzará a intensificarse en los próximos días, en el marco de las caminatas y visitas que viene realizando en distintos puntos de la ciudad.

“Es importante poder hablar con nuestra gente, escucharlos y dar a conocer nuestras propuestas, que incluyen a muchos sectores. Los tomamos en cuenta para construir una ciudad inclusiva que represente a todos”, afirmó.

Asimismo, Saavedra indicó que tiene avanzado un plan de acción inmediata que será aplicado para que la ciudad de Santa Cruz “empiece a funcionar”, con el objetivo de cerrar lo que denominó un “periodo negro” y dar paso a una nueva etapa de transparencia en la gestión municipal.

