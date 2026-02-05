Interceptan camión y descubren depósito clandestino de GLP en El Alto

Un camión de la empresa Samu fue interceptado este jueves en la ciudad de Viacha, tras detectarse que desviaba su ruta habitual, hecho que derivó en el hallazgo de más de 200 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que presuntamente serían destinadas al contrabando, informó David Gómez, representante de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

De acuerdo con el reporte, mediante un seguimiento junto a la Fiscalía, se logró identificar el punto donde el vehículo estaba descargando el cargamento.

“Se ha encontrado el camión de la empresa Samu desviando su ruta. Del seguimiento correspondiente se ha podido obtener la ubicación donde estaría dejando alrededor de 200 garrafas que se presume son para el contrabando”, señaló Gómez.

El operativo permitió constatar que el lugar donde se almacenaban las garrafas no cuenta con autorización ni licencia de la ANH para acopiar o comercializar esa cantidad de GLP.

“Esta tienda no tiene autorización ni licencia de la ANH para cargar esta cantidad de garrafas”, precisó.

Durante la intervención, algunas personas presentes indicaron que las garrafas habrían sido dejadas para su “cuidado”; sin embargo, las autoridades señalaron que deberán presentar los descargos correspondientes.

