YPFB importará crudo y apunta a reactivar operaciones en sus refinerías

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la importación de crudo con el fin de incrementar la capacidad de operaciones en las refinerías Guillermo Elder Bell, de Santa Cruz, y Gualberto Villarroel de Cochabamba.

“Vamos a reactivar operaciones en ambas refinerías produciendo cantidades importantes de diésel, gasolina, gas licuado de petróleo, jet fuel e incluso proyectamos retomar la exportación de Crudo Reconstituido (Recon), escenario que nos permitirá generar ingresos para el país”, destacó Carlos Cuéllar, gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB.

El producto importado en buques será desembarcado en la terminal marítima Sica Sica, administrada por YPFB en el puerto chileno de Arica, almacenado en tanques de la terminal terrestre en el vecino país y, posteriormente, será enviado hasta las refinerías de la estatal petrolera, para su procesamiento.

“Son millones de litros que nuestras refinerías nos van a entregar nuevamente como combustibles procesados en Bolivia; es decir, habrá una mayor producción nacional de productos derivados”, indicó.

Cuéllar agregó que se reactivará también la capacidad de ductos, tanto del occidente como del oriente y sur del país, con el fin de ahorrar costos. Además, se apunta a reducir la importación de carburantes.

Dijo que para este fin se realizaron pruebas desde enero que permitieron ultimar detalles y realizar la operación que reforzará el abastecimiento de combustibles líquidos en el mercado interno.

El crudo importado que será procesado en Bolivia permitirá un ahorro de divisas para el Estado boliviano, según información de YPFB.

Mira la programación en Red Uno Play