Gobierno boliviano denuncia envíos millonarios en combustibles bajo gestión del MAS

La Paz, Bolivia

El nuevo gobierno boliviano de centroderecha denunció este martes desvíos multimillonarios de combustibles bajo las pasadas administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS), que impactaron incluso al país en la reciente crisis por escasez de carburantes.

Bolivia compra en el exterior diésel y gasolina para distribuirlos en el mercado interno a precio subsidiado. Los precios están congelados desde hace 20 años, cuando la izquierda asumió el poder por primera vez.

A raíz de eso, se disparó el contrabando en las fronteras.

Desde 2023, esa política de subvención ha vaciado las reservas de divisas y propiciado un abastecimiento muy irregular de carburantes, y elevado el costo de vida para los bolivianos.

El desvío de combustible es un "daño enorme que se le hace al país, entre 800 y 1.000 millones de dólares cada año" por "contrabando y corrupción", dijo este martes el presidente Rodrigo Paz en rueda de prensa, sin precisar el período en que ocurrió la presunta afectación.

Esta semana la fiscalía allanó la petrolera estatal YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sobre las que investigan presuntos casos de corrupción.

El jefe de YPFB, Yussef Akly, comentó este martes que los desvíos eran en "todos los formatos, compraventa, reventa (...) manipulación de cisternas".

Esas prácticas comprometían "el 25% de todo el volumen que se recibe y se comercializa", afirmó, en el marco de las auditorías dispuestas por el Ejecutivo ante la red de corrupción que asegura que habría montado el MAS.

Desde que asumió el poder el pasado 8 de noviembre, el gobierno de Paz denunció que encontró "un sistema de corrupción" en las instituciones públicas dedicadas al "robo de combustibles".

El mandatario prometió un recorte a los subsidios a los carburantes, aún sin concretar.

El mes pasado conformó una "comisión de la verdad" para investigar posibles delitos en el sector Hidrocarburos, cometidos durante la era socialista de Bolivia que duró casi 20 años, iniciada por Evo Morales (2006-2019) y seguida por Luis Arce (2020-2025).

Paz ha señalado que durante sus primeros días de gobierno ha encontrado el aparato estatal convertido en "una cloaca de dimensiones extraordinarias".

