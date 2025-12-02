TEMAS DE HOY:
adulto mayor MOTOCICLETA Robo en tienda

Economía

Paz habla de estabilizar y relanzar YPFB para que compita en el mercado continental

Paz admitió que la empresa estatal atraviesa una fase crítica que exigirá inyección de recursos frescos, acceso a nuevas tecnologías y conocimiento especializado para recuperar su capacidad operativa.

Miguel Ángel Roca Villamontes

02/12/2025 14:30

Foto: Javier Angulo

El presidente Rodrigo Paz realizó este martes una inspección a las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz, en medio de los operativos del Ministerio Público por presuntas irregularidades dentro de la estatal petrolera.

Durante la visita, el mandatario alertó sobre la crítica situación financiera de la empresa y afirmó que, como consecuencia de decisiones políticas del pasado, YPFB arrastra un daño económico anual que oscila entre $us 800 y 1.000 millones por el contrabando y por la corrupción.

“Me duele que Argentina, a través de Bolivia, le venda gas a Brasil, me duele porque el gas pasa por nuestras venas y llega a Brasil”, expresó Paz al cuestionar el rol actual del país en el mercado regional.

Añadió que es momento de reflexionar sobre el futuro de YPFB, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista pragmático en el ejercicio de estabilizar la empresa y relanzarla para que compita en el mercado continental.

YPFB requerirá recursos, tecnología y un nuevo marco legal

Paz admitió que la empresa estatal atraviesa una fase crítica que exigirá inyección de recursos frescos, acceso a nuevas tecnologías y conocimiento especializado para recuperar su capacidad operativa.

En ese contexto, el mandatario aseguró que Bolivia no cuenta con los dólares necesarios ni con la capacidad de inversión para sostener por sí sola el desarrollo hidrocarburífero. Por ello, remarcó la necesidad de una nueva Ley de Hidrocarburos y un régimen de incentivos que permita atraer capital privado y socios estratégicos.

Propuesta: un modelo de inversión 50/50

El presidente volvió a plantear su propuesta de un modelo de inversión 50/50, destinado a que actores internacionales ingresen al sector con reglas claras y contratos equilibrados.

“Eso lo podemos hacer con buenos acuerdos, buenos contratos, con gente que nos respete y nos respetemos entre partes”, indicó.

También afirmó que será clave “cambiar la lógica de nuestra futura ley de hidrocarburos” para captar recursos que permitan trabajar junto a YPFB, la cual, recalcó, seguirá siendo “nuestra empresa nacional”.

Noticia en desarrollo...

