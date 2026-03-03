El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) aprobó un paquete de medidas inmediatas para enfrentar el incremento de casos de chikungunya y el ascenso de la influenza en el departamento de Santa Cruz, escenario que las autoridades calificaron como una “sindemia” por la circulación simultánea de ambas patologías.

La principal acción será la realización de una Minga Departamental este sábado 7 y domingo 8 de marzo desde las 08:00, con trabajos de limpieza, recojo de basura y fumigación en distritos priorizados.

Principales conclusiones adoptadas

1. Minga Departamental masiva

Jornadas intensivas de intervención territorial para eliminar criaderos de mosquitos y reducir focos de contagio.

2. Coordinación interinstitucional ampliada

Trabajo conjunto entre los tres niveles del Estado Gobierno central, Gobernación y Alcaldía además del sector privado, universidades y entidades científicas.

3. Despliegue masivo de capital humano

Más de 3.000 funcionarios de la Gobernación serán movilizados, sumándose personal municipal (más de 600), universitario (más de 4.000) y efectivos del nivel central según requerimientos.

4. Activación de brigadas médicas

Refuerzo de la atención sanitaria en zonas críticas ante la saturación y colapso reportado en hospitales.

5. Actualización de protocolos clínicos

El Comité Científico Departamental revisará y actualizará los lineamientos médicos para optimizar el manejo de chikungunya e influenza.

6. Evaluación de medidas extraordinarias

Si la curva epidemiológica no desciende, se analizará la aplicación de disposiciones adicionales.

Reconocimiento de una sindemia

Las autoridades confirmaron que el departamento enfrenta simultáneamente chikungunya e influenza, lo que incrementa la presión sobre el sistema de salud.

Llamado a la corresponsabilidad ciudadana

Se enfatizó que la participación activa de la población será clave para contener la emergencia.

El secretario Departamental de Seguridad Ciudadana, Luis Fernando Suárez Mendoza, pidió el respaldo ciudadano a través de los medios de comunicación. “Pedimos su colaboración para que el sábado 7 y domingo 8 todo el pueblo participe, porque es responsabilidad tanto de ellos como de nosotros”, manifestó.

La Gobernación trabajará en los distritos 6 y 7, mientras que la Alcaldía intervendrá en los distritos 2, 5 y 6. Las labores incluirán fumigación, eliminación de criaderos y acciones preventivas casa por casa.

Por su parte, el secretario Departamental de Salud y Desarrollo Humano, Edil Enrique Toledo Ávalos, advirtió que, aunque existe un leve descenso en la curva de chikungunya, preocupa el incremento sostenido de la influenza.

“Estamos viviendo dos patologías que están golpeando al departamento y sin la ayuda del pueblo cruceño esto no va a ser exitoso”, afirmó.

Toledo también alertó sobre la saturación hospitalaria, la falta de insumos y medicamentos, e instó a fortalecer la coordinación con el nivel central para garantizar recursos. En la reunión participaron instituciones públicas y privadas, entre ellas el Colegio Médico, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno(Uargm), entidades técnicas y representantes del Gobierno central.

Las autoridades coincidieron en que la unidad interinstitucional y la participación activa de la ciudadanía serán determinantes para frenar la propagación de ambas enfermedades y evitar un mayor colapso del sistema sanitario en Santa Cruz.

