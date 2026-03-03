Terrible accidente en la Blanco Galindo deja una persona herida

Un accidente de tránsito se registró después del mediodía de este martes 3 de marzo en la avenida Avenida Blanco Galindo, en Cochabamba, a la altura del kilómetro 2 y medio.

De acuerdo con el reporte preliminar, un vehículo pequeño, tipo taxi de color blanco colisionó con un camión. Producto del impacto, el motorizado de menor tamaño quedó con serios daños materiales.

Una persona herida

Tras el choque, se confirmó que al menos una persona resultó herida. Personal policial y equipos de emergencia llegaron hasta el lugar para auxiliar a los afectados y trasladarlos a un centro médico.

Las autoridades iniciaron el proceso de investigación para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

El hecho generó congestión vehicular momentánea en la zona mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de los vehículos involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play