Fiscalía aprehende a tres concejales de Potosí por presuntas resoluciones contrarias a la ley

Las órdenes fueron ejecutadas tras la ampliación del proceso que ya involucra a otras autoridades municipales.
03/03/2026 13:02
La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a tres concejales del municipio de Potosí en el marco de una investigación por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.
El fiscal anticorrupción, Efraín Rocha, informó que la determinación se asumió tras analizar los elementos de convicción dentro de la causa penal que inicialmente involucraba a Josefina Cruz Márquez y Leslie Flores Moyo.
Luego de la ampliación de la investigación, el lunes se ejecutaron tres órdenes de aprehensión contra Erick Zoraide, Alberto Pérez Tumiri y Johnny Churata Montero, al existir indicios que acreditarían su participación en los hechos investigados.
Las aprehensiones ya fueron cumplidas y, en un plazo de 24 horas, los implicados serán puestos a disposición de un juez cautelar, quien definirá su situación jurídica.
El proceso penal continúa mientras avanzan las diligencias investigativas.
