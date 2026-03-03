Fiscalía aprehende a tres concejales de Potosí por presuntas resoluciones contrarias a la ley

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a tres concejales del municipio de Potosí en el marco de una investigación por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.

El fiscal anticorrupción, Efraín Rocha, informó que la determinación se asumió tras analizar los elementos de convicción dentro de la causa penal que inicialmente involucraba a Josefina Cruz Márquez y Leslie Flores Moyo.

Luego de la ampliación de la investigación, el lunes se ejecutaron tres órdenes de aprehensión contra Erick Zoraide, Alberto Pérez Tumiri y Johnny Churata Montero, al existir indicios que acreditarían su participación en los hechos investigados.

Las aprehensiones ya fueron cumplidas y, en un plazo de 24 horas, los implicados serán puestos a disposición de un juez cautelar, quien definirá su situación jurídica.

El proceso penal continúa mientras avanzan las diligencias investigativas.

Mira la programación en Red Uno Play