TEMAS DE HOY:
Pastor peruano Feminicidio Joven agredido

29ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fiscalía aprehende a tres concejales de Potosí por presuntas resoluciones contrarias a la ley

Las órdenes fueron ejecutadas tras la ampliación del proceso que ya involucra a otras autoridades municipales.

Cristina Cotari

03/03/2026 13:02

Una sesión del Concejo Municipal de Potosí. Foto archivo: Concejo de Potosí
Potosí, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a tres concejales del municipio de Potosí en el marco de una investigación por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.

El fiscal anticorrupción, Efraín Rocha, informó que la determinación se asumió tras analizar los elementos de convicción dentro de la causa penal que inicialmente involucraba a Josefina Cruz Márquez y Leslie Flores Moyo.

Luego de la ampliación de la investigación, el lunes se ejecutaron tres órdenes de aprehensión contra Erick Zoraide, Alberto Pérez Tumiri y Johnny Churata Montero, al existir indicios que acreditarían su participación en los hechos investigados.

Las aprehensiones ya fueron cumplidas y, en un plazo de 24 horas, los implicados serán puestos a disposición de un juez cautelar, quien definirá su situación jurídica.

El proceso penal continúa mientras avanzan las diligencias investigativas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD