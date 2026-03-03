René Mamani asume como alcalde interino de Potosí tras detención de Josefina Cruz

En sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Potosí designó al concejal René Mamani Huallpa como nuevo alcalde interino, luego de la detención preventiva de la alcaldesa titular, Josefina Cruz.

La determinación se produjo después de que Cruz y la concejal Lesly Flores fueran enviadas al penal de Cantumarca, en el marco de un proceso por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

“Estoy asumiendo como alcalde interino. Estoy asumiendo la responsabilidad de seguir toda la agenda que tiene la alcaldesa titular”, manifestó Mamani tras su designación.

El concejal indicó que ejercerá el cargo de manera subrogante por un periodo de cinco días, tiempo en el que garantizará la continuidad administrativa y los trabajos programados.

Mamani señaló que su nombramiento lo tomó por sorpresa, dado que hace pocas semanas asumió como concejal titular. Sin embargo, afirmó que dará estabilidad a la gestión municipal mientras se resuelve la situación jurídica de la autoridad suspendida.

Josefina Cruz había asumido la alcaldía el 10 de febrero, tras la renuncia del alcalde electo Jhonny Llally, quien dejó el cargo por problemas familiares vinculados a procesos judiciales en su contra.

La ahora detenida fue cuestionada por haber presidido la sesión en la que asumió la silla edil, dejando sin efecto la designación del entonces alcalde interino Waldo Porcel. Por ese hecho, sectores cívicos presentaron una denuncia ante la Fiscalía, que derivó en el proceso actual.

El Concejo aseguró que la designación interina busca garantizar la continuidad institucional en el municipio mientras avanzan las investigaciones.

