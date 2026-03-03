Sergio Rodríguez, conocido popularmente como "Vikingo", busca la Gobernación de Cochabamba en binomio con Manfred Reyes Villa, candidato a la alcaldía del Cecado. El ingeniero civil y exsecretario municipal fundamenta su propuesta en la ejecución de obras de infraestructura, alejándose de los discursos partidarios para enfocarse en lo que denomina "la cultura del diálogo y el progreso".

Un binomio basado en "obras"

Rodríguez relató que su participación actual surge de una invitación directa de Reyes Villa tras realizarse encuestas locales. Según el candidato, la coincidencia en sus perfiles orientados a la gestión pública facilitó la alianza.

“Si tú preguntas en Cercado, siempre la palabra del 'Vikingo' es sinónimo de trabajo, de obras. (...) Manfred es sinónimo de obras, es sinónimo de progreso. Yo dije: 'Está bien, de acuerdo, vayamos'”, afirmó Rodríguez, quien se define como un profesional que presta servicios más allá de las ideologías.

Respecto a su pasado político en el Movimiento Al Socialismo (MAS), el candidato aclaró que su motivación siempre fue la vocación de servicio. "Yo soy ingeniero civil de profesión... Yo no he leído libros de Marx, de Lenin, ni del capitalismo. A mí lo que me mueve son las obras", sentenció, comparando su labor técnica con la de un futbolista profesional que cambia de equipo.

Diagnóstico financiero: "La Gobernación está quebrada"

Uno de los puntos más críticos de su análisis es la situación económica del departamento. Rodríguez advirtió que de un presupuesto de 1.100 millones de bolivianos, la mayor parte está comprometida en transferencias y salud, dejando un margen mínimo para nuevos proyectos.

“Para obras nos queda apenas 20 millones de bolivianos al año. Eso es 1.5 kilómetros de carretera. (...) La realidad es que la Gobernación está quebrada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver qué profesional inspira confianza para hacer todo esto”, afirmó.

Para revertir esta situación, propone tres vías de financiamiento:

Regalías Eléctricas: Reclamar un 15% del valor de la generación eléctrica que produce el departamento. Cooperación Internacional: Captar recursos de agencias como el Banco Mundial o el BID. Alianzas Público-Privadas: Otorgar concesiones a empresarios para la construcción de carreteras y terminales.

Salud e Infraestructura

La propuesta estrella del binomio es la "Ciudadela de la Salud", un proyecto valuado en aproximadamente 650 millones de dólares. Según Rodríguez, las gestiones para el financiamiento con comisiones internacionales ya están encaminadas.

“Es prácticamente un (hospital) Viedma gigante con seis torres, un verdadero Hospital del Niño. Hoy atiende a los niños en un lugar que no corresponde. Vemos partos que están en el pasillo”, lamentó el candidato.

En términos de conectividad, planteó proyectos ambiciosos como la carretera Puente Sacambaya hacia la zona sur de La Paz y la segunda fase de Putucuni-Vizcachas, sugiriendo que incluso el sector privado podría administrar estas rutas mediante el cobro de peajes para recuperar la inversión.

Visión Regional y Exportación

Tras recorrer diversas zonas del departamento, incluido el Trópico, Rodríguez enfatizó la necesidad de apoyar a los productores para que lleguen a mercados internacionales. Mencionó que trabajará con los 49 alcaldes sin distinción de color político para fomentar la seguridad alimentaria y la exportación de banano y flores.

“¿Tú crees que otros candidatos van a relacionarse con 'el imperio' como le llaman? No lo van a hacer. Nosotros sí somos garantía de que se exporte. (...) Si el campo no produce, en las ciudades no comemos”, concluyó.

Rodríguez cerró su intervención instando a la población a elegir entre lo que él considera "progreso o retroceso" en las próximas elecciones del 22 de marzo.

Mira la programación en Red Uno Play