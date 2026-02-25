Carlos Zabaleta busca la alcaldía de Cochabamba con una propuesta de "reingeniería" y enfoque en servicios básicos

El candidato basa gran parte de su plataforma en los 15 años que trabajó en la instalación de gas domiciliario, asegurando que ese recorrido le permitió conocer las necesidades reales de los 15 distritos del Cercado. Zabaleta se presenta como un perfil técnico con "conciencia social", destacando que su paso por la función pública le otorgó una capacidad de coordinación similar a la de un ejecutivo municipal.

"Prácticamente era como haber estado tres gestiones de alcalde en Redes de Gas... Esa coordinación, esa capacidad de coordinación ya lo hemos tenido", afirmó Zabaleta, subrayando que su labor llegó a más de un millón de cochabambinos.

Postura política: "Soy evista"

A diferencia de otros candidatos, Zabaleta fue frontal sobre su identidad política, aunque aclaró que actualmente no tiene militancia activa tras haber renunciado al MAS por discrepancias con el gobierno de Luis Arce.

"Soy evista. Es importante esa pregunta... se ha hecho desarrollo, se ha hecho economía, se ha hecho hospitales, carreteras, se ha hecho muchas cosas que antes del 2005 no se hizo", sostuvo, defendiendo los indicadores económicos de la gestión de 2006 a 2019.

Ejes de su Plan de Gobierno

Zabaleta calificó la situación actual de la ciudad como un "campo minado" debido al mal estado de las calles y criticó la prioridad que se le da al cemento sobre los servicios básicos. Sus propuestas principales incluyen:

Cero Corrupción y Digitalización: Propone trámites 100% digitales para eliminar el "toco" (coimas). "Queremos usar el tema de la inteligencia artificial... para que realmente esto funcione y podamos tener una fiscalización interna", explicó.

Reingeniería en Salud: Plantea invertir la relación de personal en los hospitales. "Ya no tiene que ser 80% administrativos y 20% médicos, va a ser al revés".

Rescisión del contrato de basura: El candidato calificó el contrato actual de "lesivo" y planea una nueva planta industrializadora mediante alianzas público-privadas con empresarios locales.

Apoyo a Emprendedores: Propone que los nuevos negocios tengan "cero costo" en licencias y patentes durante su primer año.

Alianzas Público-Privadas y Economía

Ante un presupuesto municipal que identifica como reducido debido a la caída de los ingresos por IDH, su estrategia para captar 1.500 millones de bolivianos adicionales se centra en las alianzas con el empresariado local.

"¿Por qué tienen que tener una empresa transnacional para que se lleve nuestro dinero? Nosotros podemos asociarnos entre 10, 15 empresarios cochabambinos... ellos colocan la plata, nosotros ponemos la basura y todos ganamos", señaló.

Zabaleta concluyó apelando a la renovación generacional, asegurando que Cochabamba necesita "gente joven con experiencia en gestión pública" para ejecutar soluciones desde el primer día.

