El Alto: Gabriel Mamani promete ser “un alcalde de las calles”

El candidato a la Alcaldía de El Alto por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gabriel Mamani, estuvo presente en el set de Uno Decide para dar a conocer sus propuestas y asegurar que su gestión estará marcada por la cercanía con la población y la lucha frontal contra la corrupción, bajo el lema de ser “un alcalde de las calles”.

Conocido en la plataforma TikTok como “El Mamani”, el postulante incursiona por primera vez en la política electoral y afirma que su principal compromiso será transparentar la administración municipal mediante auditorías a las autoridades salientes y un reordenamiento institucional.

Mamani cuestionó que varios de sus contendientes ya ocuparon cargos públicos o estuvieron vinculados a gestiones anteriores, por lo que plantea una renovación en la conducción del municipio. En ese marco, anunció que revisará el desempeño de los servidores públicos y de la Guardia Municipal para mejorar la atención a la ciudadanía.

El candidato señaló que su gestión priorizará el trabajo en territorio, recorriendo las zonas y atendiendo directamente las necesidades de los vecinos. El Alto es la cara de todo el departamento y necesita una nueva organización, aseguró.

Entre sus propuestas urbanas, destacó la reorganización de la Ceja de El Alto, con medidas para regular el transporte público y exigir el cumplimiento de rutas establecidas. Asimismo, planteó facilitar condiciones para el sector gremial, con el objetivo de ordenar la actividad comercial en la ciudad.

Reducción de salarios y control al Concejo

Como parte de sus propuestas, Mamani anunció que reducirá su salario a Bs 10.000 y que esta medida también se aplicará a concejales y otras autoridades municipales. El ahorro, según indicó, será destinado a la entrega de mochilas con útiles escolares para estudiantes alteños.

Además, propuso implementar un sistema biométrico en el Concejo Municipal que registre el ingreso y salida de los concejales, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones y transparentar el uso de recursos públicos.

El candidato afirmó que su objetivo es recuperar la confianza de la población y convertir a la Alcaldía en una institución cercana a los vecinos, con autoridades presentes en las calles y enfocadas en resolver los problemas cotidianos de la ciudad.

