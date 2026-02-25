TEMAS DE HOY:
Aprehenden a Jhonny Fernández Marihuana líquida FELCC

TSE: Partidos con militantes irregulares perderán personería

El Tribunal Supremo Electoral remitió denuncias por afiliaciones irregulares y advirtió que la sanción máxima es la cancelación legal de las organizaciones políticas involucradas. 

Juan Marcelo Gonzáles

24/02/2026 22:57

La Paz

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó que los partidos políticos que hayan inscrito militantes de forma irregular y sin su consentimiento pueden ser sancionados con la pérdida de su personería jurídica, la máxima medida contemplada por la normativa electoral.

La autoridad explicó que la Sala Plena decidió remitir las denuncias presentadas por ciudadanos que aparecieron afiliados sin su consentimiento, presuntamente mediante el uso irregular de firmas.

“Pierde la personería jurídica; no podemos tener una organización que de manera delincuencial o fraudulenta haya obtenido su reconocimiento legal. Si recibimos denuncias todos los días, la sanción es la pérdida de la personería jurídica”, afirmó Ávila.

El TSE también señaló que espera que las instancias correspondientes identifiquen y sancionen a los responsables de estos hechos, que vulneran los derechos políticos de la ciudadanía.

En el marco del calendario electoral rumbo a las elecciones subnacionales, el ente electoral también confirmó la realización de debates obligatorios entre candidatos a alcaldes de ciudades capitales y de El Alto; será el domingo 8 de marzo, así como el debate entre postulantes a las gobernaciones el domingo 15 de marzo.

