Cepal: Bolivia registra bajo desempleo, pero más del 80% es informal

Bolivia registra una de las tasas de desempleo más bajas de América Latina, pero enfrenta un desafío estructural marcado por la alta informalidad laboral, según datos del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2025 publicado por la CEPAL.

“Según el Anuario Estadístico 2025 de la CEPAL, Bolivia presenta una baja tasa de desempleo en 2024, pero mantiene una alta informalidad laboral, superior al 80% del total de ocupados.” En concreto, el país presenta una tasa de desempleo de apenas 2,7%, una de las más bajas de la región.

Sin embargo, este indicador contrasta con la calidad del empleo. El informe señala que el 86,5% de los hombres y el 82,7% de las mujeres trabajan en condiciones informales, sin acceso a beneficios laborales, seguro de salud, aportes a la jubilación ni estabilidad laboral.

Esta realidad implica que millones de bolivianos dependen de actividades económicas precarias, como el comercio informal, el trabajo independiente o emprendimientos sin respaldo legal ni protección social.

Especialistas advierten que la informalidad limita la productividad, reduce la recaudación fiscal y amplía las brechas de desigualdad. En ese contexto, el principal reto del país no es solo generar fuentes laborales, sino avanzar hacia empleos formales, estables y con derechos, que garanticen mejores condiciones de vida para la población trabajadora.

