Cacao boliviano gana oro y plata y se posiciona entre los mejores del mundo

El cacao boliviano alcanzó un nuevo reconocimiento internacional tras obtener medallas de oro y plata en los Cacao of Excellence Awards, realizados en Países Bajos. Este logro posiciona a la Asociación de Recolectores de Cacao Silvestre Yuracaré (ARCASY) entre los 50 mejores productores del mundo, destacando la calidad excepcional del producto nacional.

La comunidad Yuracaré de Santa Rosa de Boca, en el departamento de Cochabamba, obtuvo la medalla de oro, mientras que la comunidad de El Carmen logró la medalla de plata, consolidando el prestigio del cacao boliviano en el escenario global. Ambas distinciones fueron entregadas durante una ceremonia oficial en la ciudad de Ámsterdam, donde participaron representantes de distintos países productores.

El reconocimiento se otorgó tras un riguroso proceso de evaluación técnica y sensorial que se extendió por 18 meses, en el que 191 muestras de cacao de todo el mundo fueron analizadas a ciegas. Los expertos destacaron el equilibrio, la intensidad y las notas frutales y especiadas del cacao boliviano, cualidades que lo convierten en uno de los más valorados en la industria chocolatera.

Desde el Viceministerio de Gastronomía se resaltó que este premio refleja el potencial del cacao silvestre nacional y el trabajo de las comunidades productoras, que preservan prácticas sostenibles y contribuyen al desarrollo económico local.

Este reconocimiento internacional no solo fortalece la imagen de Bolivia como productor de cacao de alta calidad, sino que también abre nuevas oportunidades para la exportación y el posicionamiento del país en mercados internacionales.

Foto: Premios del Cacao Boliviano (Vicemin Gastronomía)

